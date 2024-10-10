Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho efsaneye veda etti

10 Ekim 2024 22:53 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 22:57

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis kariyerini noktaladığını duyuran İspanyol tenisçi Rafael Nadal için veda mesajı paylaştı.

Tenis​ dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden olan Rafael Nadal​ kariyerini sonlandırma kararı aldı. İspanyol rakete veda eden isimlerden biri de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho​ oldu.

MOURINHO: SENİ ÖZLEYECEĞİM EFSANE

Jose Mourinho yaptığı paylaşımda, "Seninle çok maç oynadım, çok puan ve zafer için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Böyle harika bir tarih yazdığın için çok tebrikler" ifadelerini kullandı.

RAFAEL NADAL EMEKLİ OLDU

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklardan ötürü eski formundan uzaklaşan Rafael Nadal emekli olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tenis kariyerini noktaladığını duyuran Nadal şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel tenisi bıraktığımı size bildirmek için buradayım. Gerçek şu ki zor yıllar geçirdim, özellikle de son iki yıl. Sınırlamalar olmaksızın oynayabildiğimi düşünmüyorum."