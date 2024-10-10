Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho efsaneye veda etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis kariyerini noktaladığını duyuran İspanyol tenisçi Rafael Nadal için veda mesajı paylaştı.
Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden olan Rafael Nadal kariyerini sonlandırma kararı aldı. İspanyol rakete veda eden isimlerden biri de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu.
MOURINHO: SENİ ÖZLEYECEĞİM EFSANE
Jose Mourinho yaptığı paylaşımda, "Seninle çok maç oynadım, çok puan ve zafer için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Böyle harika bir tarih yazdığın için çok tebrikler" ifadelerini kullandı.
RAFAEL NADAL EMEKLİ OLDU
Son yıllarda yaşadığı sakatlıklardan ötürü eski formundan uzaklaşan Rafael Nadal emekli olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tenis kariyerini noktaladığını duyuran Nadal şu ifadeleri kullandı:
"Profesyonel tenisi bıraktığımı size bildirmek için buradayım. Gerçek şu ki zor yıllar geçirdim, özellikle de son iki yıl. Sınırlamalar olmaksızın oynayabildiğimi düşünmüyorum."
Bu güzel olmuş her zaman saygı duydum Rafaele Mourinho da duygusal bir tavır sergilemiş