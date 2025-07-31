Fenerbahçe TFF'ye başvurdu! Ligde ilk maç ertelenebilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon eleme turlarını geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın hesaplarını yapıyor.

RAKİP FEYENOORD

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde Hollanda ekibi Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak olan sarı lacivertliler, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

FENERBAHÇE'DEN ERTELEME BAŞVURUSU

Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını tepmek istemeyen yönetim, tüm konsantrasyonu bu maçlara vermek istiyor. Bu kapsamda yönetim, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasındaki 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

GÖZLER TFF'NİN KARARINDA

TFF'nin Fenerbahçe'nin erteleme başvurusuna vereceği cevap merakla bekleniyor.