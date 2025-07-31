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 | Onur Kaya

Fenerbahçe TFF'ye başvurdu! Ligde ilk maç ertelenebilir

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Fenerbahçe TFF'ye kritik bir başvuruda bulundu. 6 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Feyenord ile karşılaşacak olan sarı lacivertli kulüp, bu maçtan 3 gün sonra oynanacak ligin ilk haftasındaki Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

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Fenerbahçe TFF'ye başvurdu! Ligde ilk maç ertelenebilir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 06:43

Transfer çalışmalarını sürdüren , bu sezon eleme turlarını geçip 'ne kalmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe TFF'ye başvurdu! Ligde ilk maç ertelenebilir

RAKİP FEYENOORD

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde Hollanda ekibi Feyenoord ile ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak olan sarı lacivertliler, rövanşı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

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FENERBAHÇE'DEN ERTELEME BAŞVURUSU

Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını tepmek istemeyen yönetim, tüm konsantrasyonu bu maçlara vermek istiyor. Bu kapsamda yönetim, Trendyol 'de 2025-26 sezonunun ilk haftasındaki 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Fenerbahçe TFF'ye başvurdu! Ligde ilk maç ertelenebilir

GÖZLER TFF'NİN KARARINDA

TFF'nin Fenerbahçe'nin erteleme başvurusuna vereceği cevap merakla bekleniyor.

ETİKETLER
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#Spor
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