Fenerbahçe transfer ateşini yaktı! Mourinho takviye istedi, yönetim harekete geçti

Şampiyonlar Ligi için hazırlıklılarını sürdüren Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar takıma yeni transferleri sabırsızlıkla bekliyor. Yönetimde de hedef, Feyenoord ile 6 ve 12 Ağustos'ta oynanacak 3. ön eleme maçı için UEFA'ya listenin sunulacağı 31 Temmuz'a kadar iki ismi bildirmek. Mourinho'nun kamp öncesi özellikle iki pozisyon için takviye istediği öğrenildi.

MOURİNHO, SKRINIAR'I FEYENOORD MAÇINA İSTİYOR

Geçen sezon da Fenerbahçe forması giydiği ve takımı tanıdığı için ilk olarak Milan Skriniar transferini açıklamak isteyen Fenerbahçe, yıldız stoperi kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro bonservis bedeli, 30 yaşındaki oyuncuya ise 8 milyon Euro maaş ödeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı Feyenoord maçında ilk 11'de sahaya çıkarmayı amaçlıyor.

SOL KANAT İÇİN ÖNCELİK VERİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe'de Skriniar ile birlikte Asensio da bitme aşamasına gelmişti. Buna karşın Portekizli çalıştırıcının hızlı bir kanat istediği için transfer önceliğinde değişikliğe gidildi. İrfan Can Kahveci'nin yükselen formunun ardından sağ kanat için düşünülen Asensio yerine sol kanat transferi öncelikli hale geldi.

BİR İSİM LİSTENİN BİRİNCİ SIRASINDA

Sarı-lacivertli ekip, Armand Lauriente, Federico Chiesa, Hudson-Odoi, Abdallah Sima ve Dorgeles Nene gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu isimler arasında bir oyuncu daha fazla öne çıkmış durumda. Sassuolo formasıyla geçtiğimiz sezon Serie B'de fırtına gibi esen Fransız oyuncu, 34 maçta 19 gol atıp 5 asist kaydetmişti. İki gün içerisinde sol kanat transferinin açıklanması ve bu ismin de Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alması bekleniyor.