Spor
Fenerbahçe transfer haberleri son dakika! Kante, Darwin Nunez Fenerbahçe gelişmeleri

Kante, Darwin Nunez Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusu taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ise oyuncu ekleme süresi ise 5 Şubat 2026 olarak açıklanmıştı. Sarı-lacivertliler play-off turuna yükseldiği için Avrupa kadrosuna 3 oyuncu ekleyebilecek. Transfer dönemi ve UEFA isim bildirme tarihlerinin sona ermesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe transfer haberleri son gelişmeler merak ediliyor. Sarı-lacivertliler Kante ve Darwin Nunez transferleri için çalışmalarına son sürat devam ediyor. İşte Fenerbahçe transfer haberleri son dakika...

Fenerbahçe transfer haberleri son dakika! Kante, Darwin Nunez Fenerbahçe gelişmeleri
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler transfer döneminin başında Samsunspor'dan Musaba ve Lazio'dan Guendouizi'yi kadrosuna kattı. Yapılan yeni transferlerin ardından Süper Kupa'yı Galatasaray karşısında kazanan Fenerbahçe, orta saha ve forvet takviyeleri için çalışmalara son sürat devam ediyor. İddialara göre Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi Al Hilal'da forma giyen Darwin Nunez ve Al İttihad'da oynayan dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen iki transferde de kritik gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe transfer haberleri son dakika bilgileri taraftarların gündeminde yer alıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri son dakika! Kante, Darwin Nunez Fenerbahçe gelişmeleri

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde Youssef En-Nesyri gelişmesi yaşandı. Karim Benzema ile yolları ayırma noktasına gelen Al Ittihad, N'Golo Kante transferinin önünü açtı ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek istediği iddia edildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre N'Golo Kante için Suudi Arabistan ekibi Fenerbahçe'ye kolaylık sağlama kararı aldı ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe transfer haberleri son dakika! Kante, Darwin Nunez Fenerbahçe gelişmeleri

DARWİN NUNEZ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin yanı sıra Al Hilal forması giyen Darwin Nunez için de çalışmalar başlatacak. Jhon Duran'ın Zenit'e, Youssef En-Nesyri'nin ise Al-Ittihad'a gitmesi halinde hucüm hattı zayıflayacak olan sarı-lacivertliler, Sporx'in haberine göre Darwin Nunez için Al Hilal'in kapısını çalacak. Sarı-lacivertlilerin Al Hilal'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe transfer haberleri son dakika! Kante, Darwin Nunez Fenerbahçe gelişmeleri

KANTE NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'ın teklifini kabul etti. Resmi imza için Suudi Pro Lig onayı beklendiği iddia edildi. Ancak yaşanan son gelişmelere göre Cristiano Ronaldo'nun Karim Benzeme'nın transferine müdahalesi nedeniyle imzalar henüz atılmadı. Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda "Cristiano Ronaldo'nun, Karim Benzema'nın Al-Hilal transferine müdahalesi nedeniyle Kante Fenerbahçe'ye, En-Nesyri ise Al-Ittihad'a henüz imza atamadı. Kulüpler anlaşmaları tamamladı ve Suudi Pro Lig'e sundu; onay çıkmadığı için resmi imzalar beklemede!" ifadelerini kullandı.

