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 | Efe Demir

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

Yeni sezona şampiyonluk için iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Feyenoord maçı öncesi transferde gaza basıldı. Mourinho'nun çok istediği transferde mutlu sona ulaşıldı. İşte transferin detayları...

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Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:24

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, 'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

MOURİNHO AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLDU

UEFA 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör 'nun açıklamaları dikkat çekmişti.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

"KULÜBÜN, BENİM İÇİN YAPMASI LAZIM"


Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile oynanan hazırlık maçının ardından "İstanbul'a vardığımızda Feyenoord maçına 7 gün kalmış olacak. Bu çok zor. Tabii ki bizi tanıyan, liderliği olan ve adaptasyonu kolay olan bir oyuncu çok iyi olur. Ancak yine de bir üst seviyeye hazır olmak için çalışmamız lazım. Çalışacağız ama son dokunuşu ben yapamam, bunu kulübün benim için yapması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

TRANSFERDE MUTLU SONA GELİNDİ

Deneyimli hocanın talebine yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı ve bir transferde mutlu sona gelindi.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

SKRINIAR İLE ANLAŞMA TAMAMDI

Bir süredir Paris Saint-Germain ile için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

PSG İLE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 'ye yeni bir teklif sunan Fenerbahçe, deneyimli stoperin transferinde artık son aşamaya geldi.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

10 MİLYON EURO

Ayrıca transferin 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle sonuçlanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

BU HAFTA GELİYOR

Haberin devamında Fransız devinin, Skriniar'ın bu hafta içinde İstanbul'a gelişine onay verebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Mourinho çok istedi

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ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#transfer
#jose mourinho
#psg
#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Spor
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