Fenerbahçe transferi bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Gent forması giyen Archie Brown transferini bitirdi. Yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmek üzere olduğu belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Jhon Duran’ı kadrosuna katarak transferde büyük ses getiren Fenerbahçe yeni yıldızların peşinde.

ARCHIE BROWN TRANSFERİNDE MUTLU SON

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde bulunan Gent forması giyen Archie Brown'un transferinde mutlu sona ulaştı. Ünlü gazeteci Di Marzio; Milan'ın da peşinde olduğu 23 yaşındaki sol bekin sarı lacivertlileri tercih ettiğini duyurdu. Öte yandan İngiliz futbolcunun İstanbul'a gelmek üzere yola çıkacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE MİLLİ YILDIZIN İSMİ GÜNDEMDE

Ayrıca kanat arayışını sürdüren Fenerbahçe’de Benfica’dan ayrılmak istediği öne sürülen Kerem Aktürkoğlu gündeme geldi. Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a transferi sonrası Kerem’in de Türkiye’ye gelebileceği iddia ediliyor. Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için resmi temas yapıp yapmayacağı merak konusu.