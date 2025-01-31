Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Ognjen Mimovic İstanbul'a geliyor

31 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:09

Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe: "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir."