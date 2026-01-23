Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanı var kaçıncı sırada?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta heyecanı yaşanırken Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'yı konuk etti.
Karşılaşma sonrası gözler Avrupa Ligi’nde oluşan son puan tablosuna ve Fenerbahçe'nin lig sıralamasındaki yeri merak ediliyor.
Fenerbahçe’nin Avrupa arenasındaki pozisyonu futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada ve kaç puanı bulunuyor sorusunun yanıtı araştırılıyor.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Aston Villa ile oynadığı müsabaka sonrası Fenerbahçe, 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi puan sıralaması şöyle:
Lyon – 18
Aston Villa – 18
Freiburg – 17
Midtjylland – 16
Ferencvaros – 14
Real Betis – 14
Porto – 14
Braga – 13
Kızılyıldız – 13
Stuttgart – 12
PAOK – 12
Roma – 12
Bologna – 12
Nottingham Forest – 11
Viktoria Plzen – 11
Fenerbahçe – 11