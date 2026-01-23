Menü Kapat
 Erdem Avsar

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanı var kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu güncel listesi merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma sonrası Fenerbahçe puan durumu ve ligdeki konumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Güncel Avrupa Ligi puan tablosu merak konusu olurken, Fenerbahçe’nin kaçıncı sırada olduğu araştırılıyor.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanı var kaçıncı sırada?
23.01.2026
23.01.2026
saat ikonu 00:24

’nde 7. hafta heyecanı yaşanırken , sahasında 'yı konuk etti.

Karşılaşma sonrası gözler Avrupa Ligi’nde oluşan son puan tablosuna ve Fenerbahçe'nin lig sıralamasındaki yeri merak ediliyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa arenasındaki pozisyonu futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada ve kaç puanı bulunuyor sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanı var kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Aston Villa ile oynadığı müsabaka sonrası Fenerbahçe, 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi puan sıralaması şöyle:

Lyon – 18

Aston Villa – 18

Freiburg – 17

Midtjylland – 16

Ferencvaros – 14

Real Betis – 14

Porto – 14

Braga – 13

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanı var kaçıncı sırada?

Kızılyıldız – 13

Stuttgart – 12

PAOK – 12

Roma – 12

Bologna – 12

Nottingham Forest – 11

Viktoria Plzen – 11

Fenerbahçe – 11

#Futbol
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#aston villa
#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi Puan Tablosu
#Spor
