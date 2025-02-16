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 | Yusuf Özgür Bülbül

Fenerbahçe ve Amed taraftarları Bolu'da birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü!

Bolu’da Amed Sportif Faaliyetler taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 3 kişinin yaralandığı kavgada 1 şüpheli adliyeye sevk edildi…

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Fenerbahçe ve Amed taraftarları Bolu'da birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 22:06

Bolu’da Amed Sportif Faaliyetler taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, saat 12.00’de TEM Otoyolu üzerindeki Bolu Highway AVM’nin otoparkında meydana gelmişti.

GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Boluspor ile oynayacakları maç için Bolu’ya gelen Amed Sportif Faaliyetleri taraftarları ile Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri Highway’de karşılaşmıştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüştü. Tarafların birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırması ile ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 Fenerbahçe taraftarı yaralanmıştı.

3 FENERBAHÇE TARAFTARI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 Fenerbahçe taraftarı hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Yürütülen incelemede yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.K. adliyeye sevk edildi. Bolu Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki spor kulübü taraftarlarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş olup, 2 yaralı vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Diğer yaralı vatandaşımız ise takip ve gözlem amaçlı olarak servise yatırılmıştır. Jandarma ekiplerinin derhal müdahalesi sonrası olayın faili olan M.K. isimli şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

AMED SFK KAÇINCI LİGDE?
Amed SFK veya tam adıyla Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Türkiye'nin Diyarbakır ilinde kurulan bir spor kulübüdür. Erkek futbol takımı 1. Lig'de, kadın futbol takımı Kadınlar Süper Ligi'nde, tekerlekli sandalye basketbol takımı ise Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'inde mücadele etmektedir.
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