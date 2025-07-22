Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya: Transferde 30 milyon Euro pazarlığı!

Kingsley Coman, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesine girdi. 30 milyon Euroluk bonservis kritiği için Galatasaray ve Fenerbahçe’den yetki alan menajerler, Kingsley Coman ve Süper Lig sürecini resmen başlattı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’DA KINGSLEY COMAN TRANSFERİ İÇİN ZORLU PAZARLIKLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Kingsley Coman transferi için yetki alan menajerler, Bayern Münih’in 30 milyon Euroluk beklentisiyle karşılaştı! Halihazırda bu miktarı gözden çıkaran transferi bitirecek gibi görünse de; an itibarıyla Kingsley Coman için Fenerbahçe ve Galatasaray tarafında pazarlık beklentisi öne çıktı! Zira yıldız hücumcunun sakatlık geçmişi büyük bir sorun olarak görülürken, 30 milyon Euroluk bir yatırım için fazla risk barındırdığı iletildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İÇİN DÜNYA YILDIZI TRANSFERİNDE ‘SAKATLIK’ SORUNU!

Sürpriz transfer Kingsley Coman’ın yeniden sakatlanma ihtimalini gözeten ezeli rakipler, menajerlere net bir mesaj verdi ve Bayern Münih’in ciddi bir indirim yapması halinde transferin hızlıca bitebileceğini ifade etti.

LEROY SANE’DEN SONRA KINGSLEY COMAN DA GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI

Kingsley Coman ve Leroy Sane döneminde Avrupa’da istediği dominasyonu yakalayamayan Bayern Münih, yeni bir yapılanma süreci başlatmış ve uygun şartlarla birlikte bazı yıldızlarla yolları ayırmaya karar vermişti.

SÜPER LİG’DE TRANSFER KRİTİĞİ YAPILAN KINGSLEY COMAN’IN PERFORMANSI

Bayern Münih ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Kingsley Coman, geçen sezon 45 müsabakada yer almış ve 9 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.