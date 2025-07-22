Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya: Transferde 30 milyon Euro pazarlığı!

Kingsley Coman, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesine girdi. 30 milyon Euroluk bonservis kritiği için Galatasaray ve Fenerbahçe’den yetki alan menajerler, Kingsley Coman ve Süper Lig sürecini resmen başlattı.
Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Kingsley Coman transferi için yetki alan menajerler, Bayern Münih’in 30 milyon Euroluk beklentisiyle karşılaştı! Halihazırda bu miktarı gözden çıkaran transferi bitirecek gibi görünse de; an itibarıyla Kingsley Coman için Fenerbahçe ve Galatasaray tarafında pazarlık beklentisi öne çıktı! Zira yıldız hücumcunun sakatlık geçmişi büyük bir sorun olarak görülürken, 30 milyon Euroluk bir yatırım için fazla risk barındırdığı iletildi.
Sürpriz transfer Kingsley Coman’ın yeniden sakatlanma ihtimalini gözeten ezeli rakipler, menajerlere net bir mesaj verdi ve Bayern Münih’in ciddi bir indirim yapması halinde transferin hızlıca bitebileceğini ifade etti.
Kingsley Coman ve Leroy Sane döneminde Avrupa’da istediği dominasyonu yakalayamayan Bayern Münih, yeni bir yapılanma süreci başlatmış ve uygun şartlarla birlikte bazı yıldızlarla yolları ayırmaya karar vermişti.
Bayern Münih ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Kingsley Coman, geçen sezon 45 müsabakada yer almış ve 9 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.