Fenerbahçe ve Galatasaray'a Kolo Muani transferinde ters köşe!

Kolo Muani ile ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Geleceğine dair açıklama yapan Kolo Muani, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi sürpriz ekiplerden ziyade tek bir takım için forma giymek istediğini anlattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Kolo Muani transferi zora girdi. 26 yaşındaki hücumcuyla uzun süredir ilgilenen Süper Lig devlerine, an itibarıyla Juventus engeli çıktı.

KOLO MUANI'DEN JUVENTUS SÖZLERİ

Kiralık olarak geldiği Juventus'ta çok mutlu olduğunu ifade eden Kolo Muani, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ihtimalleri değerlendirmek istemediğini ve kariyerini İtalya'da devam ettirmeyi düşündüğünü belirtti.

KOLO MUANI VE JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus’ta 16 lig maçında 8 gol ve 1 asistle etkili bir performans sergileyen Kolo Muani, taraftarların da sevgisini kazanmıştı.