Fenerbahçe yeni 'Arda'sını buldu! Genç yıldız ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Arda Güler'i Real Madrid'e transfer ettikten sonra, genç yetenek arayışına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Balıkesirspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda İbrahim Akgün ile anlaşma sağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Balıkesirspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Arda İbrahim Akgün ile prensipte anlaşmaya vardı.
Son yıllarda yetenekli oyuncuları kulübe kazandırarak dikkatleri üzerine çeken Sarı-lacivertlilerin, 5 milyon TL bonservis bedeli ödeyerek genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği iddia edildi.
ARDA İBRAHİM AKGÜN'ÜN KARİYERİ
Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi.
Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı. Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.