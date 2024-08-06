Fenerbahçe yeni 'Arda'sını buldu! Genç yıldız ile anlaşmaya vardı 

06 Ağustos 2024 19:06 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:07

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Balıkesirspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Arda İbrahim Akgün ile prensipte anlaşmaya vardı.

Son yıllarda yetenekli oyuncuları kulübe kazandırarak dikkatleri üzerine çeken Sarı-lacivertlilerin, 5 milyon TL bonservis bedeli ödeyerek genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği iddia edildi.

ARDA İBRAHİM AKGÜN'ÜN KARİYERİ

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi.

Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı. Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.