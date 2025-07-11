Fenerbahçe yıldız futbolcusunu geri getiriyor! Transferde anlaşma sağlandı

Fenerbahçe transferde çalışmalarına hız verirken devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar bonservisi için bastırıyor. PSG ile anlaşan sarı-lacivertli takım oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor. Transferde anlaşma çok yakın. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, yeni yıldızları kadroya katmak için hamlelerini yapıyor. Son olarak Jhon Duran'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetimde Devin Özek İtalya’ya gitti.

SKRINIAR TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, günü birlik gittiği İtalya'dan istediğini alarak döndü. Geçen yıl PSG'den kiralanan Milan Skriniar için Fransız kulübü ile her konuda anlaşma sağlandı.

MAAŞTA İNDİRİME GİTTİ

Transferde 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli taksitlerle ödenecek. 30 yaşındaki savunmacı ise başlangıçta yıllık 12 milyon Euro maaş talep etmişti.

Bu rakam 7 milyon Euro'ya indirildi. Yıldız savunmacı ile 3+1 yıllık sözleşme yapılacak. Slovak stoperin 14 Temmuz'da başlayacak olan Portekiz kampında takıma katılması düşünülüyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Milan Skriniar, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Fenerbahçe'de 23 maça çıkmıştı.

30 yaşındaki stoper bu maçlarda savunmadaki katkısının yanı sıra 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.