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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe yıldız ismi İstanbul'a indiriyor! Sağlık kontrolünden geçecek

Fenerbahçe uzun süredir Marco Asensio'yu transfer etmek için çalışmalar yürütüyordu. Sarı-lacivertliler Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. Hem PSG hem de İspanyol yıldız ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Asensio'yu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe yıldız ismi İstanbul'a indiriyor! Sağlık kontrolünden geçecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 12:48

yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler John Duran transferinin ardından Fransız ekibi 'de forma giyen 'yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransız ekibi ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etmek için çalışmalara başlamıştı. Yeni bir teklif yapan Fenerbahçe, Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe yıldız ismi İstanbul'a indiriyor! Sağlık kontrolünden geçecek

ASENSİO İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Asensio ile her konuda anlaşma sağladığı. Sarı-lacivertlilerin son yaptığı teklifi kabul eden İspanyol yıldız sağlık kontrolü ve resmi imza için 'a davet edildi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Asensio'yu özel bir uçakla İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yıldız ismi İstanbul'a indiriyor! Sağlık kontrolünden geçecek

Konuyla ilgili Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Fenerbahçe, Paris Saint Germain'in ardından Marco Asensio ile de anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi!"

Fenerbahçe yıldız ismi İstanbul'a indiriyor! Sağlık kontrolünden geçecek

MARCO ASENSİO BONSERVİS DEĞERİ, İSTATİSTİKLERİ

Marco Asensio geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 16 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 4 asist yapan 29 yaşındaki İspanyol yıldız, sezonun ikinci yarısında ise Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralandı.

Aston Villa'da ise Asensio, 21 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 8 gol attı ve 1 asist yaptı. Transfermarkt'ın 30 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Asensio'nun 20 milyon Euro değeri bulunuyor.

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#transfer
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#İstanbul
#Fenerbahçe
#Marco Asensio
#Spor
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