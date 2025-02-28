Fenerbahçe yönetimi harekete geçiyor! Mourinho'nun cezasına itiraz edilecek

Son dakika: Fenerbahçe, PFDK'nin derbi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza verdiği Jose Mourinho için harekete geçti. Kulüp, cezaya itiraz edecek.

Fenerbahçe yönetimi, PFDK'nin derbi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza verdiği Jose Mourinho için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerde Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Hocamız Jose Mourinho, iki ayrı maddeden sevk edilmişti ve iki ayrı ceza verildi. 4 maç olarak tek eylemden dolayı ceza verilmedi. Bunu hukuksuz buluyoruz ve gerekli itirazları yapacağız." ifadelerini kullandı.