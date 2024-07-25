Youssef En-Nesyri resmen Fenerbahçe'de! Bonservis rekoru kırıldı

25 Temmuz 2024 12:52 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 13:16

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini resmen noktaladı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı golcü için Sevilla ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirirken Faslı golcü için İspanyol ekibine 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Açıklamada bu meblağın 4 sene içinde 8 taksitle ödeneceği belirtildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ!

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.

Neysri'den önceki bonservis rekoru ise 2000-2001 sezonundaki Mario Jardel transferi ile Galatasaray'a aitti. Brezilyalı golcü Jardel, Porto’da forma giydiği 4 sezonda çıktığı 125 maçta ağlara gönderdiği 130 golle ve Portekiz Ligi’ndeki gol krallıklarıyla Avrupa’daki birçok kulübün transfer radarına girmişti.

1999 yılında Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Jardel, 2000 yazında 17 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olmuştu.