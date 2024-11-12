Fenerbahçe, Zenit maçı bilet fiyatlarını açıkladı!

12 Kasım 2024 19:06 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:08

Fenerbahçe, oynanacak olan milli maçlar için lige verilen arada Rus takımı Zenit ile hazırlık maçı yapacak.