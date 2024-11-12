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Fenerbahçe, Zenit maçı bilet fiyatlarını açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 19:06 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:08
Fenerbahçe, Zenit maçı bilet fiyatlarını açıkladı!

Fenerbahçe, oynanacak olan milli maçlar için lige verilen arada Rus takımı Zenit ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre Ülker Stadı'ndaki müsabaka 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, taraftarlara açık olan karşılaşmanın biletlerini ise satışa çıkardı.

Kombinelerin geçerli olmadığı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası: 10 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)

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Kaynak: tgrthaber.com

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