Fenerbahçe'de 25 milyon Euroluk transfer: Resmen teklif yapıldı!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi için resmen geri sayım başladı. Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşmeler yaptı ve sürpriz transferi hızlıca tamamlamak amacıyla ciddi bir meblağ teklif etti.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin sansasyonel hamlesi Kerem Aktürkoğlu, her geçen gün Süper Lig'e yaklaşıyor! Milli yıldız için görüşmeler yapan Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon Euro da bonus içeren ilk resmi teklifini iletti. Halihazırda Kerem Aktürkoğlu'nun da Fenerbahçe'ye gelmek istediği süreçte, sürpriz transferin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN 25 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ BEKLETİLİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica yönetimine ayrılmak istediğini bizzat söylemesinin ardından, sarı lacivertli yönetimden de ciddi bir teklif geldi. Yaşananlardan hareketle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının daha doğru olacağını gözetmeye başlayan Benficalı yöneticiler, Fenerbahçe'den bir süre müsaade istedi ve 25 milyon Euroluk transfer için düşünmeye başladı.

FENERBAHÇE'NİN DEV HAMLESİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile yıllık 4.5 milyon Euro civarında bir maaşla anlaşan Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 54 maça çıkmış ve 16 gol ile 13 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Ayrıca 2029 yazına kadar da Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte ivedi şekilde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.