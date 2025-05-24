Fenerbahçe'de Ali Koç'un büyük yalnızlığı: Yönetim kurulu da rest çekti!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Jose Mourinho kararı büyük bir krize sebep oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho konusundaki ısrarıyla birlikte kendi yönetim ekibiyle de ters düştü ve fikir birliğine varamadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho konusunda yapayalnız kaldı. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile devam etmesi gerektiğine inanan Ali Koç'a, an itibarıyla yönetim kurulundan da rest geldi ve Portekizli hocayla şampiyonluğun mümkün olmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'UN JOSE MOURINHO SINAVI

Fenerbahçe; Jose Mourinho ile başarısız dönemlerden geçerken, yönetim kurulundan da Ali Koç'a resmen rest geldi. Ali Koç'un erken seçime zorlandığı süreçte, ayrıca Jose Mourinho konusunda da fikir ayrılıkları yaşandı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; tüm başarısızlıklara rağmen Jose Mourinho ile yola devam etmek isterken, yönetim kurulu ise bu fikri desteklemedi ve Portekizli hocayla olan hikâyenin sona ermesi gerektiğini belirtti. Son olarak ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yalnız kalmasına rağmen bu konuda net olduğunu ve Jose Mourinho ile devam etmenin daha doğru olacağını öne sürdü.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ VE JOSE MOURINHO SÜRECİ NASIL GİDİYOR?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevinden ayrılmasını isteyen taraftarlar, ayrıca Jose Mourinho'nun da işini ciddiye aldığına inanmıyor ve bir an önce veda etmesi gerektiğini belirtiyordu. Sosyal medyada sezonun kritiğini yapan sarı lacivertliler, hem başkanın hem de teknik adamın Fenerbahçe'den gitmesini istiyor.