Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin senaryosu belli oldu!
Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Saint-Maximin hakkında kararını verdi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 8 milyon euro kiralama bedeliyle Suudi takımı Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ocak ayında eski takımına geri dönebilir.
SÜRPRİZ SAİNT-MAXİMİN KARARI
365scoresarabic'in yaptığı habere göre; Al-Ahli kulübü, ocak ayında bonservisini eline bulundurduğu Allan Saint-Maximin'i geri çağırmayı planlıyor.
Al-Ahli'nin ocak ayında kadrosuna kanat futbolcusu katmak istediği belirtildi fakat Arabistan kulübünün önemli bir yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamasının zor olduğu belirtildi.
Bu sebepten dolayı Arabistan temsilcisinin, Fenerbahçe'de oynayan Allan Saint-Maximin'in kiralık sözleşmesini iptal edebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe'yle yapılan sözleşmede Al-Ahli'nin, Allan Saint-Maximin'i istediği zaman geri çağırma durumuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.
SEZON KARNESİ
Fenerbahçe forması altında Maximin, çıktığı 17 maçta 3 gol atarken 3 asist üretti.