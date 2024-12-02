Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin senaryosu belli oldu!

02 Aralık 2024 19:06 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 19:17

Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Saint-Maximin hakkında kararını verdi.

Fenerbahçe​'nin yaz transfer döneminde 8 milyon euro kiralama bedeliyle Suudi takımı Al-Ahli​'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ocak​ ayında eski takımına geri dönebilir.

SÜRPRİZ SAİNT-MAXİMİN KARARI

365scoresarabic'in yaptığı habere göre; Al-Ahli kulübü, ocak ayında bonservisini eline bulundurduğu Allan Saint-Maximin'i geri çağırmayı planlıyor.

Al-Ahli'nin ocak ayında kadrosuna kanat futbolcusu katmak istediği belirtildi fakat Arabistan kulübünün önemli bir yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamasının zor olduğu belirtildi.

Bu sebepten dolayı Arabistan temsilcisinin, Fenerbahçe'de oynayan Allan Saint-Maximin'in kiralık sözleşmesini iptal edebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe'yle yapılan sözleşmede Al-Ahli'nin, Allan Saint-Maximin'i istediği zaman geri çağırma durumuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

SEZON KARNESİ

Fenerbahçe forması altında Maximin, çıktığı 17 maçta 3 gol atarken 3 asist üretti.