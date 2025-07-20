Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Transferde sürpriz karar!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusu gün geçtikçe derinleşiyor. Halihazırda Fenerbahçe ile olan kontratının son senesine giren Anderson Talisca, resmen transfer teklifleri almaya başladı.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN TRANSFER KARARI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz ara transfer döneminde katılan Anderson Talisca, akabindeki süreçte ise kritik açıklamalar yapmıştı. Brezilyalı yıldız ilk fırsatta ülkesine transfer olmak istediğini söylerken, an itibarıyla ise Anderson Talisca'ya sürpriz teklifler geldi! Brezilya'daki birkaç kulüpten menajerler aracılığıyla ilgi gören Anderson Talisca, transfere açık kapı bıraktı ve düşünmek için süre istedi.

ANDERSON TALISCA'DAN FENERBAHÇE'YE VEDA KRİTİĞİ

Fenerbahçe'den yüklü bir maaş alan Anderson Talisca, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Brezilya'ya transfer olma seçeneğini ciddi anlamda gündeminde tutuyor. Şu an için ülkesinden teklifler almaktan da memnun olan Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye veda etmenin kritiğini yapıyor.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 23 maça çıkan Anderson Talisca, 12 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.