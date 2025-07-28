Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın alternatifi bulundu: Yeni 10 numara İspanya'dan!

Fenerbahçe'de transfer dönemi Anderson Talisca kritiğini de kapsıyor. Halihazırda Anderson Talisca'nın ayrılık ihtimalini gözeten yönetim, an itibarıyla ise potansiyeline inandığı Yeremay Hernandez'i transfer listesine ekledi.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA TRANSFERİ SONRASINDA YEREMAY HERNANDEZ HAMLESİ

Anderson Talisca ile Fenerbahçe arasındaki kontratta son yıla girilirken, Brezilyalı futbolcudan pek çok kez ayrılık açıklaması gelmişti! Halihazırda kendi ülkesine dönmek ve kariyerini Brezilya'da tamamlamak isteyen Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin farklı transfer planları yapmasına sebep oldu. Esasen ise sarı lacivertli yönetim, Anderson Talisca sonrası için Yeremay Hernandez'i gündeme aldı ve 22 yaşındaki hücumcunun iyi bir yatırım olabileceği kritiğini yapmaya başladı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDE SÜRPRİZ: YEREMAY HERNANDEZ

Fenerbahçe'nin gelecek sezonlarda da genç yeteneklerden faydalanmasını hedefleyen scout ekibi, Deportivo La Coruna forması giyen Yeremay Hernandez'i yönetime önerdi. 22 yaşındaki İspanyol, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'nin temasta bulunacağı futbolcular listesine dahil edildi.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ YEREMAY HERNANDEZ'İN PERFORMANSI

Geçen sezon Deportivo La Coruna ile La Liga 2'de mücadele eden Yeremay Hernandez, 39 maça çıkmış ve 15 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.