Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor

Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de 3 futbolcuyla yollar ayrılıyor. Takıma adapte olmakta güçlük çeken futbolcular için son karar verildi. Söz konusu 2 ismin de yeni takımları da belli gibi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaşıyor. Sarı-lacivertliler 3 yabancı futbolcu ile yolları ayırma aşamasında.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadroya katılan Diego Carlos, geçirdiği sakatlıklar ve beklenen performansı veremeyişi ile gönderilecek isim arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve vedalaşılmak üzere olan bir diğer isim Lincoln Henrique.

LINCOLN, VASCO DA GAMA'YA

Hull City ile kiralık sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye dönen Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile temas halinde.

2025-2026 sezonunda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri de Miha Zajc.

MIHA ZAJC, DINAMO ZAGREB'E

Toulouse ile kiralık sözleşmesinin ardından sarı-lacivertlilere dönen futbolcu, Dinamo Zagreb'e transfer olmak üzere. Hırvat ekibi, Zajc transferini bitirme aşamasına geldi.