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 | Efe Demir

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor

Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de 3 futbolcuyla yollar ayrılıyor. Takıma adapte olmakta güçlük çeken futbolcular için son karar verildi. Söz konusu 2 ismin de yeni takımları da belli gibi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:19

çalışmalarına son sürat devam eden , bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaşıyor. Sarı-lacivertliler 3 yabancı futbolcu ile yolları ayırma aşamasında.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadroya katılan Diego Carlos, geçirdiği sakatlıklar ve beklenen performansı veremeyişi ile gönderilecek isim arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve vedalaşılmak üzere olan bir diğer isim .

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor

LINCOLN, VASCO DA GAMA'YA

Hull City ile kiralık sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye dönen Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile temas halinde.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor

2025-2026 sezonunda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri de .

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor

MIHA ZAJC, DINAMO ZAGREB'E

Toulouse ile kiralık sözleşmesinin ardından sarı-lacivertlilere dönen futbolcu, 'e transfer olmak üzere. Hırvat ekibi, Zajc transferini bitirme aşamasına geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho 3 ismi gönderiyor

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#transfer
#dinamo zagreb
#miha zajc
#lincoln henrique
#Fenerbahçe
#Diego Carlos
#Vasco Da Gama
#Spor
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