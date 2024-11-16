Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Bileti kesildi

16 Kasım 2024 18:40 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 19:08

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ancak şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe​'de ocak ayının ilk ayrılığı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yol ayrımına geldiği isim belli oldu.

İLK AYRILIK YERLİ KONTENJANINDAN

Devre arasında yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer edilen Youssef En-Nesyri​'ye yönelik eleştiriler olsa da takımdan ayrılacak en muhtemel isim yerli kontenjanından.

BİLETİ KESİLDİ

En-Nesyri'den önce 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi konumunda bulunan Cengiz Ünder'in bileti kesildi.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Geçen sezon geçirdiği sakatlıklar ve İrfan Can Kahveci​'nin gösterdiği başarılı performans nedeniyle kadroya girmekte zorlanan Cengiz Ünder, bu sezon ise Mourinho​ yönetimiyle yaşanan sistem değişikliğinin mağduru oldu.

AYRILIĞA ONAY ÇIKTI

Mourinho'nun Tadic'i sağ kanada çekip alternatifi olarak İrfan Can'ı oynatması nedeniyle bu mevkide üçüncü oyuncu konumuna gerileyen Ünder'in daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Portekizli çalıştırıcının da kadroda düşünmediği Ünder'in ayrılmasına onay vereceği belirtiliyor.

Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan 27 yaşındaki Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.