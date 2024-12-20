Fenerbahçe'de beklenen buluşma: Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi

20 Aralık 2024 01:50 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 01:53

Türk futbol camiasının en köklü kulüplerinden Fenerbahçe’de, uzun zamandır merakla beklenen önemli bir buluşma nihayet gerçekleşti. Başkan Ali Koç ile kulübün efsanevi eski başkanı Aziz Yıldırım, camiada birlik ve beraberlik rüzgârları estirmesi beklenen kritik bir görüşmede bir araya geldi.

Fenerbahçe​ Kulübü Başkanı Ali Koç​, kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım​ ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, camiada birliği ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu buluşmada, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan’ın da hazır bulunduğu belirtildi.