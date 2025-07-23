Fenerbahçe'de beklenen veda: Genç yetenek resmen ayrıldı!

Fenerbahçe'de Emre Demir için beklenen son yaşandı. Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana kiralık gönderilen Emre Demir, an itibarıyla 1. Lig'e transfer oldu.

FENERBAHÇE'DE EMRE DEMİR'E VEDA

Fenerbahçe, Emre Demir'i dördüncü kez kiralık gönderdi. Fenerbahçe'den ayrılan ve Sakaryaspor'a transfer olan Emre Demir'in, gelecek sezonda da sarı lacivertlilere geri dönmemesi bekleniyor.

https://x.com/Sakaryaspor/status/1947668344632459595

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü’ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.