Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe yönetiminde yeni bir ayrılık yaşandı. Başkan Ali Koç'un ciddi bir yapılanma yürüttüğü Fenerbahçe'de, futbol koordinatörü Okan Özkan görevinden istifa etti.

Fenerbahçe yönetiminde sular durulmuyor. Acun Ilıcalı'nın ayrılığının ardından Ali Koç tarafından yeni isimler göreve getirilirken, an itibarıyla ise Okan Özkan ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan’ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe’ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan’a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Okan Özkan."