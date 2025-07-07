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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe yönetiminde yeni bir ayrılık yaşandı. Başkan Ali Koç'un ciddi bir yapılanma yürüttüğü Fenerbahçe'de, futbol koordinatörü Okan Özkan görevinden istifa etti.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 20:03

Fenerbahçe yönetiminde sular durulmuyor. 'nın ayrılığının ardından Ali Koç tarafından yeni isimler göreve getirilirken, an itibarıyla ise Okan Özkan ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan’ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe’ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan’a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Okan Özkan."

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
Eylül ayında seçime gidecek olan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını planlamaya devam ediyor.
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ETİKETLER
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#ayrılık
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#Fenerbahçe
#Okan Özkan
#Transfer Haberleri
#Okan Özkan
#Futbol Koordinatörü
#Spor
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