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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Kadıköy'de 10 yıllık tabela değişti

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Chobani firması ile geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında sarı-lacivertlilerin stadyum isim sponsoru ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani oldu. Bugün ise Kadıköy'deki 10 yıllık Ülker tabelası değiştirilerek yeni Chobani tabelası asıldı.

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Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Kadıköy'de 10 yıllık tabela değişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 12:42

, 26 Temmuz 2025 tarihinde ABD'li dev yoğurt firması Chobani ile anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Chobani ile 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı.

Anlaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin stadyumunun 10 yıllık tabelasında da değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Kadıköy'de 10 yıllık tabela değişti

KADIKÖY'DE BİR DEVİR SONA ERDİ

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 2015 yılından beri yer alan tabelası sökülerek yerine Chobani tabelası asıldı. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından stadyumun yeni tabelasını paylaştı.

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi! Kadıköy'de 10 yıllık tabela değişti

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO KASASINA KOYDU

Fenerbahçe, Chobani ile yapılan anlaşma kapsamında stadyum isim sponsorluğundan 10 milyon Euro kasasına koydu. Sarı-lacivertliler forma göğüs sponsorluğundan ise 4 milyon Euro kazanacak.

Fenerbahçe tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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