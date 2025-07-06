Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Leandro Trossard!

Fenerbahçe'de büyük bir transfer sürprizi yaşanıyor. Şampiyonluk kadrosu kurma çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arsenal ile kontratının son yılına giren Leandro Trossard için resmen devreye girdi.

Fenerbahçe'de Leandro Trossard transferi için çalışmalar başladı. Jose Mourinho'nun onayıyla yıldız transferleri için planlamalar yapan Fenerbahçe, an itibarıyla Leandro Trossard için görüşmelerde bulundu.

FENERBAHÇE'DE LEANDRO TROSSARD SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de şampiyonluk hayalleri için kritik bir takviye gündeme geldi. Arsenal ile sözleşmesinin son senesine giren Leandro Trossard için temaslarda bulunan Fenerbahçe, Belçikalı yıldıza hızlıca imza attırmak istiyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ SÜRPRPİZ LEANDRO TROSSARD'IN İSTATİSTİKLERİ

Arsenal ile geçen sezon 56 maça çıkan Leandro Trossard, 3455 dakika süre almış ve 10 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.