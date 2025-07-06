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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Leandro Trossard!

Fenerbahçe'de büyük bir transfer sürprizi yaşanıyor. Şampiyonluk kadrosu kurma çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arsenal ile kontratının son yılına giren Leandro Trossard için resmen devreye girdi.

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Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Leandro Trossard!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 23:48

Fenerbahçe'de Leandro Trossard transferi için çalışmalar başladı. 'nun onayıyla yıldız transferleri için planlamalar yapan Fenerbahçe, an itibarıyla Leandro Trossard için görüşmelerde bulundu.

FENERBAHÇE'DE LEANDRO TROSSARD SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de şampiyonluk hayalleri için kritik bir takviye gündeme geldi. ile sözleşmesinin son senesine giren Leandro Trossard için temaslarda bulunan Fenerbahçe, Belçikalı yıldıza hızlıca imza attırmak istiyor.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Leandro Trossard!

FENERBAHÇE'NİN YENİ SÜRPRPİZ LEANDRO TROSSARD'IN İSTATİSTİKLERİ

Arsenal ile geçen sezon 56 maça çıkan Leandro Trossard, 3455 dakika süre almış ve 10 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

LEANDRO TROSSARD'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilirken, sözleşmesinin son senesine girmesi itibarıyla transferin 8 milyon Euro civarlarına bitmesi bekleniyor.
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ETİKETLER
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#Spor
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