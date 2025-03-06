Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'den kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe ile İskoç ekibi Rangers karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı müsabakanın 16. dakikasında sakatlık yaşadı.

Çağlar Söyüncü için saha içinde bir süre tedavi uygulandı ancak tecrübeli stoper oyuna devam edemedi.

Jose Mourinho, sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün yerine Alexander Djiku'yu oyuna dahil etti.