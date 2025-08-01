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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı: Şampiyonlar Ligi öncesi kritik tercih!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerde, Cengiz Ünder başta olmak üzere birkaç isim listeye dahil edilmedi.

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı: Şampiyonlar Ligi öncesi kritik tercih!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:30

, 'ndeki maçı öncesinde kadrosunun son halini duyurdu. Yeni transferlerden Nelson Semedo ve listede yer alırken; Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise sürece dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı: Şampiyonlar Ligi öncesi kritik tercih!

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİ

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı: Şampiyonlar Ligi öncesi kritik tercih!

FENERBAHÇE'DE TRANSFER KRİTİĞİ

Süper Lig devinin, Nelson Semedo gibi birkaç sürpriz takviye daha yapması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO TRANSFERİ NE DURUMDA?
Sarı lacivertliler, Marco Asensio ile maaş konusunda anlaşamamış ve görüşmeler uzamıştı.
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#Transferler
#cengiz ünder
#Nelson Semedo
#Spor
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