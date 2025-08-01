Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı: Şampiyonlar Ligi öncesi kritik tercih!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord maçı öncesinde kadrosunun son halini duyurdu. Yeni transferlerden Nelson Semedo ve Milan Skriniar listede yer alırken; Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise sürece dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİ

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER KRİTİĞİ

Süper Lig devinin, Nelson Semedo gibi birkaç sürpriz takviye daha yapması bekleniyor.