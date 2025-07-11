Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun transferiyle birlikte Bertuğ Yıldırım hamlesi gündeme alınacak. Fenerbahçe yönetimi, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından Bertuğ Yıldırım ile yola devam etme kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 21:11

Fenerbahçe'de 'un alternatifi oldu. Halihazırda Cenk Tosun'un takım bulmasını bekleyen Fenerbahçe, akabindeki süreçte ise Bertuğ Yıldırım transferini gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN'DAN SONRA BERTUĞ YILDIRIM TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yolları ayırmanın hesapları yapılırken, yeni golcü için de nihai karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünya çapında bir golcü olmayacaksa Türk bir hücumcu istedi ve ibre resmen Bertuğ Yıldırım'a çevrildi. Fenerbahçe'nin Cenk Tosun sürecinden sonra yeniden bir Türk forvet istemesi tamamen Jose Mourinho'nun tercihi olurken, sürpriz transfer için yakın zamanda temasların başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ BERTUĞ YILDIRIM VE SÖZLEŞMESİ

Rennes ile 2028 yazına kadar kontratı bulunun Bertuğ Yıldırım, geçen sezonu kiralık olarak Getafe'de geçirmişti. Halihazırda Rennes yönetimince de gözden çıkarılan Bertuğ Yıldırım'ın, Fenerbahçe'de oynamaya olumlu yaklaşacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN İLE YOL AYRIMI

Cenk Tosun'un başka takımlarla transfer görüşmeleri yapmasına izin veren Fenerbahçe yönetimi, deneyimli golcünün ayrılık sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ BERTUĞ YILDIRIM'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer etmeye hazırlandığı Bertuğ Yıldırım, geçen sezon Getafe ile 27 mücadelede yer almış ve 3 gol atmıştı. Ayrıca bu süreçte 1420 dakika sahada kalan Bertuğ Yıldırım, 1 kez de asist katkısı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

RENNES, BERTUĞ YILDIRIM'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Genç golcü, Hatayspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve sürpriz bir transfer gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi: İngiltere'de resmen görüşmeler başladı!
Galatasaraylı yıldızdan transfer kararı: İtalya'dan istiyorlardı!
ETİKETLER
#cenk tosun
#cenk tosun
#bertuğ yıldırım
#bertuğ yıldırım
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#forvet transferi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.