Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a güle güle: Yeni golcü belli oldu!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un alternatifi Bertuğ Yıldırım oldu. Halihazırda Cenk Tosun'un takım bulmasını bekleyen Fenerbahçe, akabindeki süreçte ise Bertuğ Yıldırım transferini gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN'DAN SONRA BERTUĞ YILDIRIM TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yolları ayırmanın hesapları yapılırken, yeni golcü için de nihai karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünya çapında bir golcü olmayacaksa Türk bir hücumcu istedi ve ibre resmen Bertuğ Yıldırım'a çevrildi. Fenerbahçe'nin Cenk Tosun sürecinden sonra yeniden bir Türk forvet istemesi tamamen Jose Mourinho'nun tercihi olurken, sürpriz transfer için yakın zamanda temasların başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ BERTUĞ YILDIRIM VE SÖZLEŞMESİ

Rennes ile 2028 yazına kadar kontratı bulunun Bertuğ Yıldırım, geçen sezonu kiralık olarak Getafe'de geçirmişti. Halihazırda Rennes yönetimince de gözden çıkarılan Bertuğ Yıldırım'ın, Fenerbahçe'de oynamaya olumlu yaklaşacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN İLE YOL AYRIMI

Cenk Tosun'un başka takımlarla transfer görüşmeleri yapmasına izin veren Fenerbahçe yönetimi, deneyimli golcünün ayrılık sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ BERTUĞ YILDIRIM'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer etmeye hazırlandığı Bertuğ Yıldırım, geçen sezon Getafe ile 27 mücadelede yer almış ve 3 gol atmıştı. Ayrıca bu süreçte 1420 dakika sahada kalan Bertuğ Yıldırım, 1 kez de asist katkısı sağlamıştı.