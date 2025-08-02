Fenerbahçe'de David Alaba hareketliliği! Jose Mourinho'ya cevap verdi

İstanbul
Geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, kadrosuna takviye yaparak hem Avrupa hem ligde hedeflerine ulaşmak istiyor. Ali Koç yönetimi transferde dünyaca ünlü yıldızlara yöneliyor.
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da gündeme gelen isimlerden birisi de David Alaba.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Real Madrid'in yıldızı David Alaba ile görüştüğü ve Avusturyalı oyuncuya ilk 11 garantisi verdiği belirtildi.
Ancak 33 yaşındaki stoperin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala İspanya'dan ayrılmayı düşünmediğini Jose Mourinho'ya söylediği vurgulandı.