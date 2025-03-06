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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! Kritik maçla geri dönüyor

Erzurum ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve haftalardır formasından uzak kalan Diego Carlos bireysel idmanlara başladı. Oyuncunun forma giyebileceği maç da belli oldu.

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Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! Kritik maçla geri dönüyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 12:04

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos, yaşadığı sakatlık nedeniyle haftalardır forma giyememişti. Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanan Erzurumspor maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana takımdan ayrı kalan Brezilyalı stoperin bireysel antrenmanlara başladığı belirtildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA

Brezilyalı stoperin liglere verilecek milli maç arasının ardından takımdaki yerine tekrardan almasının beklendiği belirtildi. 31 yaşındaki savunmacının, büyük olasılıkla nisan ayının ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçına yetişeceği ifade edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

DIEGO CARLOS'UN SAKATLIĞI NE?
Fenerbahçe 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etmişti. Karşılaşmaya 54. dakikada oyuna giren Diego Carlos 0. dakikada sakatlanmıştı. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ yaralanması tespit edilmişti.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#Sakatlık
#Diego Carlos
#Spor
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