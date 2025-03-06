Fenerbahçe'de Diego Carlos sevinci! Kritik maçla geri dönüyor

İstanbul
Erzurum ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve haftalardır formasından uzak kalan Diego Carlos bireysel idmanlara başladı. Oyuncunun forma giyebileceği maç da belli oldu.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos, yaşadığı sakatlık nedeniyle haftalardır forma giyememişti. Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanan Erzurumspor maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana takımdan ayrı kalan Brezilyalı stoperin bireysel antrenmanlara başladığı belirtildi.
Brezilyalı stoperin liglere verilecek milli maç arasının ardından takımdaki yerine tekrardan almasının beklendiği belirtildi. 31 yaşındaki savunmacının, büyük olasılıkla nisan ayının ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçına yetişeceği ifade edildi.