Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e güle güle: Yeni kaleci belli oldu!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferiyle birlikte Berke Özer hamlesi gündeme alınacak. Fenerbahçe yönetimi, Dominik Livakovic'in ayrılmasının ardından Berke Özer ile yola devam etme kararı aldı.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in alternatifi Berke Özer oldu. Halihazırda Dominik Livakovic'in takım bulmasını bekleyen Fenerbahçe, akabindeki süreçte ise Berke Özer transferini gerçekleştirecek.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yolları ayırmanın hesapları yapılırken, yeni kaleci için de nihai karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünya çapınca bir kaleci olmayacaksa Türk bir eldiven istedi ve ibre resmen Berke Özer'e çevrildi. Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır sürecinden sonra yeniden bir Türk file bekçisi istemesi tamamen Jose Mourinho'nun tercihi olurken, sürpriz transfer için yakın zamanda temasların başlaması bekleniyor.
Berke Özer'i takımdan gönderirken sözleşmeye özel bir madde ekleten Fenerbahçe, Eyüpspor'un yetenekli kalecisinin transfer pastasında kâr oranı üzerinden %40'lık bir paya sahip. Ayrıca anlaşma gereği; Berke Özer transferinde önceliği de bulunan Fenerbahçe, başarılı eldiveni kadroya katma konusunda oldukça avantajlı durumda.
Dominik Livakovic'in başka takımlarla transfer görüşmeleri yapmasına izin veren Fenerbahçe yönetimi, Hırvat kalecinin ayrılık sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
Fenerbahçe'nin transfer etmeye hazırlandığı Berke Özer, geçen sezon Eyüpspor ile 35 mücadelede yer almış ve 44 gol yemişti. Ayrıca bu süreçte 3105 dakika sahada kalan Berke Özer, tam 12 maçta ise skor tabelasının değişmesine izin vermemişti.