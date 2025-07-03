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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e güle güle: Yeni kaleci belli oldu!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferiyle birlikte Berke Özer hamlesi gündeme alınacak. Fenerbahçe yönetimi, Dominik Livakovic'in ayrılmasının ardından Berke Özer ile yola devam etme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e güle güle: Yeni kaleci belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 22:26

Fenerbahçe'de 'in alternatifi oldu. Halihazırda Dominik Livakovic'in takım bulmasını bekleyen Fenerbahçe, akabindeki süreçte ise Berke Özer transferini gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC'TEN SONRA BERKE ÖZER TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yolları ayırmanın hesapları yapılırken, yeni kaleci için de nihai karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünya çapınca bir kaleci olmayacaksa Türk bir eldiven istedi ve ibre resmen Berke Özer'e çevrildi. Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır sürecinden sonra yeniden bir Türk file bekçisi istemesi tamamen Jose Mourinho'nun tercihi olurken, sürpriz transfer için yakın zamanda temasların başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e güle güle: Yeni kaleci belli oldu!

FENERBAHÇE BERKE ÖZER'İN HAKLARININ %40'INA SAHİP

Berke Özer'i takımdan gönderirken sözleşmeye özel bir madde ekleten Fenerbahçe, Eyüpspor'un yetenekli kalecisinin transfer pastasında kâr oranı üzerinden %40'lık bir paya sahip. Ayrıca anlaşma gereği; Berke Özer transferinde önceliği de bulunan Fenerbahçe, başarılı eldiveni kadroya katma konusunda oldukça avantajlı durumda.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e güle güle: Yeni kaleci belli oldu!

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC İLE YOL AYRIMI

Dominik Livakovic'in başka takımlarla transfer görüşmeleri yapmasına izin veren Fenerbahçe yönetimi, Hırvat kalecinin ayrılık sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer etmeye hazırlandığı Berke Özer, geçen sezon Eyüpspor ile 35 mücadelede yer almış ve 44 gol yemişti. Ayrıca bu süreçte 3105 dakika sahada kalan Berke Özer, tam 12 maçta ise skor tabelasının değişmesine izin vermemişti.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e güle güle: Yeni kaleci belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER EYÜPSPOR'A NEREDEN GELMİŞTİ?
İstanbul ekibi, Berke Özer'i Portimonense'den transfer etmişti.
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#berke özer
#berke özer
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Dominik Livakovic
#Spor
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