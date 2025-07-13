Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılığı: Avrupa zamanı!

Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'nin yola devam etmek istemediği Emre Mor için an itibarıyla Avrupa süreci başladı, işte kritik detaylar.

Fenerbahçe'de Emre Mor için nihai transfer kararı verildi. Fenerbahçe yönetimi Emre Mor ile yola devam etmek istemezken, yetenekli futbolcu da menajeri aracılığıyla Avrupa ihtimalini gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE EMRE MOR AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin performansından memnun kalmadığı ve farklı takımlara kiraladığı Emre Mor, sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesinin son senesine girmişti. Süreçten hareketle Emre Mor'u kadroda düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi ayrılığın önünü açarken, 27 yaşındaki kanat oyuncusu da menajeri aracılığıyla Avrupa pazarına sunuldu! Esasen ise Emre Mor, menajerine Avrupa için talimat verdi ve sürpriz bir anlaşma için beklemeye geçti.

FENERBAHÇE'DE EMRE MOR TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe tarafından gözden çıkarılan Emre Mor, Avrupa sürecinin ilerlemesiyle birlikte hızlıca takımdan ayrılacak ve yeni kulübüne katılacak. Esasen ise Emre Mor'a Süper Lig'den pek çok talip var ama kanat oyuncusunun ilk tercihi Avrupa olmuş durumda.

FENERBAHÇE'YE VEDA EDECEK OLAN EMRE MOR'UN PERFORMANSI

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor, 22 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.