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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Emre Mor’un maaş hesapları: Tüm mesele para mı?

Fenerbahçe’de Emre Mor’un transfere yaklaşımı süreci zorlaştırıyor. Çaykur Rizespor tarafından istenen Emre Mor, Fenerbahçe’deki sözleşmesi için ayrılık öncesinde özellikle maaş hesapları yapıyor.

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Fenerbahçe’de Emre Mor’un maaş hesapları: Tüm mesele para mı?
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 18:27

’de tarafından kritik bir planı başlatıldı. Fenerbahçe’deki kontratını sonuna kadar kullanmak isteyen Emre Mor, sarı lacivertlilerden ciddi bir meblağ alarak ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE’DE EMRE MOR’DAN TRANSFER ÖNCESİNDE MAAŞ ŞARTI

Fenerbahçe’nin yollarını ayırmak istediği Emre Mor, sarı lacivertliler ile 1 yıllık daha sözleşmeye sahip! Bu süreçte başta olmak üzere ’den talipleri olan Emre Mor, menajeri aracılığıyla tüm takımları beklemeye aldı ve Fenerbahçe’deki maaşı için ayrıca planlamalara başladı. Fenerbahçe’de kalan 1 yıllık maaşının ciddi bir kısmını alarak sözleşme feshi yapmak isteyen Emre Mor, akabindeki süreçte ise bonservisi elinde olarak diğer takımlarla görüşmek ve bir de imza parası anlaşması yapmak istiyor.

Fenerbahçe’de Emre Mor’un maaş hesapları: Tüm mesele para mı?

FENERBAHÇE'DE EMRE MOR AYRILIĞI VE YÜKSEK MAAŞI DETAYI

Fenerbahçe'den Süper Lig ortalamasının üzerinde bir maaş alan Emre Mor, Çaykur Rizespor sürecinde sıkıntılara sebep olmuştu. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile Emre Mor'un maaşını bölüşmeyi düşünmüş ama yetenekli hücumcudan görüşmelere veto gelmiş ve sarı lacivertliler ile fesih pazarlıkları başlamıştı.

Fenerbahçe’de Emre Mor’un maaş hesapları: Tüm mesele para mı?

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK OLAN EMRE MOR'UN PERFORMANSI

Geçen sezonu Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor, İstanbul ekibinde 22 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik skor üretimi yapmıştı. Ayrıca bu dönemde 1213 dakika süre alan Emre Mor'a, Eyüpspor yönetiminden 'devam' kararı çıkmamış ve futbolcu tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü.

Fenerbahçe’de Emre Mor’un maaş hesapları: Tüm mesele para mı?

EMRE MOR ETKİLEDİ AMA DEVAMI GELMEDİ

Genç yaşta keşfedilen ve dikkat çeken yeteneğiyle birlikte hızlıca A Milli Takım forması giyen Emre Mor, Borussia Dortmund tarafından da transfer edilmiş ama bekleneni verememişti.

Fenerbahçe’de Emre Mor’un maaş hesapları: Tüm mesele para mı?

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE MOR FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük'te tekrar parlayan Emre Mor'u takibe almış ve transferi 2 milyon Euro bedelle sonuçlandırmıştı.
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ETİKETLER
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#Transfer Haberleri
#Spor
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