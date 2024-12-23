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Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Sırp yıldızın sözleşmesi feshedildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Aralık 2024 16:02 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:03
Fenerbahçe&#039;de flaş ayrılık: Sırp yıldızın sözleşmesi feshedildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler, Sırp pivot Boban Marjanovic'in sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kadrosundaki yıldız isimlerden biri olan Boban Marjanovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Kariyerinde daha önce NBA ekiplerinden San Antonio Spurs, Detroit, LA Clippers, Philadelphia, Dallas, Houston formalarını da giyen 2,24 metrelik Sırp pivotun sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Sırp yıldızın sözleşmesi feshedildi - 1. Resim

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Fenerbahçe kariyeri kısa süren Marjanovic'in ayrılığına ilişkin sarı lacivertlilerden açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Sırp yıldızın sözleşmesi feshedildi - 2. Resim

Boban Marjanovic, sarı-lacivertli formayla bu sezon 7 maçta 10,14 sayı, 1,57 asist ve 4,86 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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