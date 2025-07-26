Fenerbahçe'de geçerli imza sayısı açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul için toplanan imza sayısını açıkladı.

Toplam imza sayısı 9954 olarak açıklanırken, 1127 imzanın ise 5 farklı nedenle geçersiz sayıldı. Buna göre geçerli imza sayısı 8.468 olarak belirlendi.

Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname sayısı 37, geçersiz beyanname sayısı 1023, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının ise 8468 olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü, erken seçim için gerekli imza sayısının 10 bin 995 olduğunu bildirmişti.