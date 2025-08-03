Fenerbahçe’de hedef 15 milyon Euro: Transferde sürpriz karar!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Sofyan Amrabat için ‘veda’ kararı geldi. Jose Mourinho’nun raporunu gözeten Fenerbahçe yönetimi, Sofyan Amrabat’ı 15 milyon Euro bedelle transfer pazarına sundu.

FENERBAHÇE’DE SÜRPRİZ TRANSFER KARARI: SOFYAN AMRABAT’A VEDA

Fenerbahçe’nin geçen kış transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat, aslında sarı lacivertlilere sadece birkaç ay önce katılmıştı. An itibarıyla ise Sofyan Amrabat’ın yerine daha atlet bir orta saha isteyen Jose Mourinho, Faslı yıldız için erken bir veda sürecini başlatmış oldu.

FENERBAHÇE’DE 15 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro beklentiyle transfer pazarına sunduğu Sofyan Amrabat, esasen ise zararsız bir satışla birlikte hızlıca ayrılabilecek. Zira Fenerbahçe, yıldız orta saha için ödediği 12 milyon Euroluk bonservisin teklif edilmesi halinde Sofyan Amrabat’ın transferini kolaylaştıracak.

FENERBAHÇE’DEN SONRA TRANSFERDE SERIE A KRİTİĞİ

Fiorentina’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Sofyan Amrabat’a, yine Serie A’dan yoğun bir ilgi var. Çizme’nin iddialı ekipleri Juventus ve Atalanta, uzun zamandır Sofyan Amrabat’ı takip ediyor ve doğru bir hamle için planlamalar yapıyor.

FENERBAHÇE’DE VEDASI BEKLENEN SOFYAN AMRABAT’IN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 39 maça çıkan Sofyan Amrabat, 2 gol ve 4 asist katkısı yapmış ama ağır temposu sebebiyle de çok eleştirilmişti.