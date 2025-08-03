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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de hedef 15 milyon Euro: Transferde sürpriz karar!

Fenerbahçe’de 15 milyon Euroluk transfer planı devreye girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun da onayıyla, Sofyan Amrabat için menajerlik süreci başlatıldı.

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Fenerbahçe’de hedef 15 milyon Euro: Transferde sürpriz karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 20:01

’de ’dan için ‘veda’ kararı geldi. Jose Mourinho’nun raporunu gözeten Fenerbahçe yönetimi, Sofyan Amrabat’ı 15 milyon Euro bedelle pazarına sundu.

FENERBAHÇE’DE SÜRPRİZ TRANSFER KARARI: SOFYAN AMRABAT’A VEDA

Fenerbahçe’nin geçen kış transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat, aslında sarı lacivertlilere sadece birkaç ay önce katılmıştı. An itibarıyla ise Sofyan Amrabat’ın yerine daha atlet bir orta saha isteyen Jose Mourinho, Faslı yıldız için erken bir veda sürecini başlatmış oldu.

Fenerbahçe’de hedef 15 milyon Euro: Transferde sürpriz karar!

FENERBAHÇE’DE 15 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro beklentiyle transfer pazarına sunduğu Sofyan Amrabat, esasen ise zararsız bir satışla birlikte hızlıca ayrılabilecek. Zira Fenerbahçe, yıldız orta saha için ödediği 12 milyon Euroluk bonservisin teklif edilmesi halinde Sofyan Amrabat’ın transferini kolaylaştıracak.

Fenerbahçe’de hedef 15 milyon Euro: Transferde sürpriz karar!

FENERBAHÇE’DEN SONRA TRANSFERDE SERIE A KRİTİĞİ

Fiorentina’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Sofyan Amrabat’a, yine ’dan yoğun bir ilgi var. Çizme’nin iddialı ekipleri ve , uzun zamandır Sofyan Amrabat’ı takip ediyor ve doğru bir hamle için planlamalar yapıyor.

Fenerbahçe’de hedef 15 milyon Euro: Transferde sürpriz karar!

FENERBAHÇE’DE VEDASI BEKLENEN SOFYAN AMRABAT’IN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 39 maça çıkan Sofyan Amrabat, 2 gol ve 4 asist katkısı yapmış ama ağır temposu sebebiyle de çok eleştirilmişti.

Fenerbahçe’de hedef 15 milyon Euro: Transferde sürpriz karar!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE SOFYAN AMRABAT SONRASI İÇİN KİMLERLE İLGİLENİYOR?
Sarı lacivertliler, Ndidi gibi yıldız orta sahalar için nabız yoklamaya başladı.
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#Spor
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