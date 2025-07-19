Fenerbahçe'de imzalar atılıyor: Yıldız futbolcunun maaşı da belli oldu!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar transferinde sona gelindi. Fenerbahçe ve Milan Skriniar, 4 yıllık sözleşme konusunda resmen anlaşmaya vardı. Esasen ise sarı lacivertlilerin, yıldız stopere vereceği maaş da resmileşti.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ SAVUNMACI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR: İMZA AN MESELESİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile 4 yıllık imza için söz kesilirken, yıllık net maaş olarak ise 7.5 milyon Euroda anlaşma sağlandı! Milan Skriniar için uzun zamandır transfer görüşmeleri yapan Fenerbahçe'nin, yakın zamanda yıldız futbolcuyla sözleşme imzalaması ve transferi resmen duyurması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ TRANSFERLERİ DEVAM EDECEK

Milan Skriniar ile anlaşan Fenerbahçe'nin, başta Marco Asensio olmak üzere birkaç kritik takviye daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ara transferde Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Milan Skriniar, sarı lacivertli formayla 23 maça çıkmış ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.