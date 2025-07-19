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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de imzalar atılıyor: Yıldız futbolcunun maaşı da belli oldu!

Fenerbahçe'de yıldız transferi resmen tamamlanıyor. Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli kulübe imzayı atıyor.

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Fenerbahçe'de imzalar atılıyor: Yıldız futbolcunun maaşı da belli oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 19:25

'de transferinde sona gelindi. Fenerbahçe ve Milan Skriniar, 4 yıllık sözleşme konusunda resmen anlaşmaya vardı. Esasen ise sarı lacivertlilerin, yıldız stopere vereceği maaş da resmileşti.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ SAVUNMACI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR: İMZA AN MESELESİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile 4 yıllık imza için söz kesilirken, yıllık net maaş olarak ise 7.5 milyon Euroda anlaşma sağlandı! Milan Skriniar için uzun zamandır görüşmeleri yapan Fenerbahçe'nin, yakın zamanda yıldız futbolcuyla sözleşme imzalaması ve transferi resmen duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'de imzalar atılıyor: Yıldız futbolcunun maaşı da belli oldu!

FENERBAHÇE'DE YILDIZ TRANSFERLERİ DEVAM EDECEK

Milan Skriniar ile anlaşan Fenerbahçe'nin, başta Marco Asensio olmak üzere birkaç kritik takviye daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de imzalar atılıyor: Yıldız futbolcunun maaşı da belli oldu!

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ara transferde Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Milan Skriniar, sarı lacivertli formayla 23 maça çıkmış ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?
Milan Skriniar ile imza atacak olan Fenerbahçe, yıldız savunmacı için 10 milyon Euro civarlarında transfer bedeli ödeyecek.
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#Spor
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