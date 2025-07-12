Fenerbahçe'de istifa kararı! İhracı istenmişti: Erol Bilecik'ten sürpriz karar

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından bir istifa depremi daha yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Vekili Erol Bilecik paylaştığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından bir istifa depremi daha yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Vekili Erol Bilecik paylaştığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

https://x.com/ErolBilecik/status/1943965019227504643?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1943965019227504643%7Ctwgr%5E06110828f4ffffe78ad368e605f8710e5aa5be74%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fspor%2Ffutbol%2F2025%2F07%2F12%2Fson-dakika-haberi-fenerbahcede-erol-bilecik-istifa-etti

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