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 | Murat Makas

Fenerbahçe'de Jhon Duran heyecanı! Verilecek maaş dudak uçuklattı

Fenerbahçe forvet transferi için Al-Nassr forması giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın peşine düştü. Kısa sürede transferin resmiyete dönüşmesi beklenirken oyuncuya verilecek maaş dudak uçuklattı.

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Fenerbahçe'de Jhon Duran heyecanı! Verilecek maaş dudak uçuklattı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 11:57

Gelecek sezon iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızlara yöneliyor. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-lacivertli ekip Al-Nassr forması giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için nabız yokladı.

JHON DURAN FENERBAHÇE'YE ÇOK YAKIN

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek, 21 yaşındaki oyuncuyla görüşmek üzere Kolombiya'ya gitmişti. Özek, burada Duran ve menajeriyle masaya oturdu. Toplantıda golcü oyuncu, Fenerbahçe'den ekstra taleplerde bulundu. Yıldız ismi renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe, Duran'ın tüm isteklerini kabul etti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran heyecanı! Verilecek maaş dudak uçuklattı

Duran'la prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kiralanması konusunda kulübü Al-Nassr'la masaya oturmak istiyor. Fenerbahçe'nin ayrıca; Jhon Duran için Suudi ekibine 10 milyon euronun üzerinde bir kiralama bedeli ödeyeceği konuşuluyor.

OPSİYON OLABİLİR

Al-Nassr yönetimi, Jhon Duran konusunda ikiye ayrılmış durumda. Yönetimdeki bazı isimler oyuncunun kiralanmasını, bazıları ise satılmasını istiyor. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında 77 milyon euro ödenen Kolombiyalı golcü için Fenerbahçe'yle yapılacak anlaşmada satın alma opsiyonunun olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran heyecanı! Verilecek maaş dudak uçuklattı

ÇOK ÇILGIN MAAŞ

Fenerbahçe'nin Jhon Duran için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı ve oyuncuya senelik 15 milyon euro civarında maaş önerdiği belirtildi.

21 YAŞ ALTI ŞANSI

Duran, Fenerbahçe'ye transfer olursa, TFF'nin bu sezon getirdiği 12+2 kuralı kapsamında, iki 23 yaş altı oyuncudan biri olarak forma giyebilecek. Jhon Duran, geçen sezon Aston Villa ve Al-Nassr formalarıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 24 gol attı. Duran asist ise kaydetmedi.

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