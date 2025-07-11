Fenerbahçe’de kaleci transferine son nokta: Jose Mourinho özel görüşecek!

Fenerbahçe’de kaleci transferi için gündem devam ederken, Jose Mourinho’dan da flaş bir karar geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat arasında kritik bir tercih yaptı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun kaleci kritiği tamamlandı. Fenerbahçe’nin Dominik Livakovic’in ayrılmasıyla birlikte yeni bir kaleci transfer edeceği süreçte; Jose Mourinho, ‘özel görüşme’ yapmanın daha doğru olacağına karar verdi.

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO’DAN KALECİ TRANSFERİNE KRİTİK DOKUNUŞ

Fenerbahçe’nin yeni kaleci arayışı devam ederken, kulüpten ayrılmak isteyen Dominik Livakovic ise şu an için ciddi bir teklif alamadı. Süreçten hareketle Dominik Livakovic’in Fenerbahçe’yle devam etmesi beklenirken, Jose Mourinho’dan da ‘özel görüşme’ kararı geldi! Esasen ise Dominik Livakovic’in Fenerbahçe’den ayrılma isteğini de gözeten Jose Mourinho, birinci kaleci olarak İrfan Can Eğribayat’ı belirledi ve Dominik Livakovic’e ‘performansı artmazsa yedek kalacağını’ ifade etmenin doğru bir tavır olacağına karar verdi.

FENERBAHÇE DOMINIK LIVAKOVIC TRANSFERİNİ BEKLERKEN İRFAN CAN EĞRİBAYAT BAŞROLDE

Jose Mourinho’nun İrfan Can Eğribayat ile devam kararı an itibarıyla uygulamaya geçerken, ayrıca Dominik Livakovic’in durumu beklenecek. Hırvat eldiven; iyi bir transfer teklifi alırsa, Fenerbahçe oyuncunun ayrılmasına izin verecek.

FENERBAHÇE KALECİ TRANSFERİ İÇİN ARAYIŞTA

Dominik Livakovic’in veda ihtimalini gözeten Fenerbahçe yönetimi, doğru bir takviye için çalışmalara devam ediyor. Ayrıca da ‘fırsat transferi’ olarak nitelendirilebilecek bir kaleci gelişmesi olursa, Fenerbahçe hızlıca imza attırmak için harekete geçecek.

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURİNHO TARAFINDAN KULÜBEYE ÇEKİLEN DOMINIK LIVAKOVIC’İN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Dominik Livakovic, 2853 dakika süre almış ve 38 gol yemişti.