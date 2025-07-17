Fenerbahçe’de kaleye yeni takviye! İlk 11'e geliyor

Transfer döneminde kalesine yedek kaleci olarak Tarık Çetin’i kadrosuna katan Fenerbahçe, ilk 11 için Juventus'un kadroda düşünmediği 32 yaşındaki İtalyan file bekçisi Mattia Perin’i gündemine aldı.

TEKLİF YAPILACAK

Sarı-lacivertli yönetim, Livakovic takımdan ayrılır ayrılmaz teklif yapmayı planlıyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Takımında yedek kalmaktan sıkılan İtalyan file bekçisi artık ilk 11 oynayacağı bir kulübe transfer olmak istiyor. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi ile 9 maçta görev yaparken, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve kalesinde de 8 gol gördü. Genoa'da gösterdiği performansla 2018 yazında 18 milyon Euro bedelle siyah-beyazlı ekibe transfer olan Perin, beklentileri karşılayamamıştı.