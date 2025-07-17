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 | Umut Arslan

Fenerbahçe’de kaleye yeni takviye! İlk 11'e geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçe, kalesini 2 yıldır koruyan Hırvat eldiven Livakovic yollarını ayırma kararı sonrasında yeni bir kaleci arayışına geçti. Sarı-lacivertli yönetim Juventus’un kadroda düşünmediği oyuncuya talip oldu. İşte haberin detayları…

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Fenerbahçe’de kaleye yeni takviye! İlk 11'e geliyor
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:05

döneminde kalesine yedek olarak Tarık Çetin’i kadrosuna katan , için 'un kadroda düşünmediği 32 yaşındaki İtalyan file bekçisi Mattia Perin’i gündemine aldı.

Fenerbahçe’de kaleye yeni takviye! İlk 11'e geliyor

TEKLİF YAPILACAK

Sarı-lacivertli yönetim, Livakovic takımdan ayrılır ayrılmaz teklif yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de kaleye yeni takviye! İlk 11'e geliyor

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Takımında yedek kalmaktan sıkılan İtalyan file bekçisi artık ilk 11 oynayacağı bir kulübe transfer olmak istiyor. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi ile 9 maçta görev yaparken, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve kalesinde de 8 gol gördü. Genoa'da gösterdiği performansla 2018 yazında 18 milyon Euro bedelle siyah-beyazlı ekibe transfer olan Perin, beklentileri karşılayamamıştı.

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ETİKETLER
#Spor
#transfer
#kaleci
#juventus
#Fenerbahçe
#İlk 11
#Mattia Perin
#Spor
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