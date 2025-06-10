Fenerbahçe'de kombine biletler satışa çıkıyor! İşte 2025-2026 sezonu fiyatları

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için kombine bilet satış takvimini ve fiyat listesini açıkladı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, taraftarların merakla beklediği kombine biletlerle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 2025-2026 sezonu kombine kartlarının satışa çıkacağı tarihi ve fiyat aralıklarını paylaştı. İşte detaylar...

KOMBİNELER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, kombine kart satışları 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak. İlk aşamada mevcut kombine sahiplerine özel yenileme hakkı tanınacak. Bu dönem 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

YENİLEME SONRASI KOLTUK DEĞİŞİMİ VE GENEL SATIŞ

Yenileme sürecinin ardından taraftarlara koltuk değiştirme imkânı sunulacak. Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın tamamlanmasının ardından genel satış aşamasına geçilecek.

İŞTE 2025-2026 SEZONU FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI