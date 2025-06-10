Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de kombine biletler satışa çıkıyor! İşte 2025-2026 sezonu fiyatları

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için kombine bilet satış takvimini ve fiyat listesini açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de kombine biletler satışa çıkıyor! İşte 2025-2026 sezonu fiyatları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 13:55

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, taraftarların merakla beklediği kombine biletlerle ilgili resmi duyuruyu yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 2025-2026 sezonu kombine kartlarının satışa çıkacağı tarihi ve fiyat aralıklarını paylaştı. İşte detaylar...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de bayram gergin geçiyor: Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a sert cevap!

KOMBİNELER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, kombine kart satışları 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak. İlk aşamada mevcut kombine sahiplerine özel yenileme hakkı tanınacak. Bu dönem 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Fenerbahçe'de kombine biletler satışa çıkıyor! İşte 2025-2026 sezonu fiyatları

YENİLEME SONRASI KOLTUK DEĞİŞİMİ VE GENEL SATIŞ

Yenileme sürecinin ardından taraftarlara koltuk değiştirme imkânı sunulacak. Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın tamamlanmasının ardından genel satış aşamasına geçilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko finalde: Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadılar!

İŞTE 2025-2026 SEZONU FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI

  • Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86.800 TL – 455.000 TL
  • Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33.000 TL – 64.400 TL
  • Kale Arkası: 20.500 TL
  • Öğrenci Tribünü: 10.750 TL
ETİKETLER
#ülker stadyumu
#Kombine
#kombine bilet
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.