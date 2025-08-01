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 | Efe Demir

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Anlaşma sağlanmıştı, transfer suya düştü

Transfer dönemine, Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve son olarak Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katarak yeni sezon şampiyonluk iddiasını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki isimde anlaşmazlıklar yaşandı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de korkulan oldu! Anlaşma sağlanmıştı, transfer suya düştü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:27

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , son olarak Skriniar ve Semedo transferini resmen açıklarken Sarı-Lacivertliler'de gözler kanat transferine çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Anlaşma sağlanmıştı, transfer suya düştü

ASENSİO GÜNDEMİ

Bu mevki için birçok isim gündeme gelirken bu isimlerin başında taraftarları da oldukça heyecanlandıran Marco Asensio geliyordu. Fenerbahçe, Marco Asensio ile her konuda anlaşırken, oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain ile de tüm şartlarda uzlaştı. Ancak sarı-lacivertliler, diğer seçenekleri değerlendirmek için Asensio transferini beklemeye aldı ve Lauriente gibi isimlerle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Anlaşma sağlanmıştı, transfer suya düştü

KORKULAN OLDU

Marco Asensio için Portekiz’den sürpriz bir haber geldi. Di Marzio’nun haberine göre , İspanyol futbolcu için ’ye 11 milyon Euro teklif etti ve yanıt bekliyor.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Anlaşma sağlanmıştı, transfer suya düştü

İSPANYA'DAN TALİPLER VAR

Asensio’ya İspanya’dan da talipler var. Ayrıca Serie A ekibi Inter’in de oyuncuya ilgisi bulunuyor, ancak Milano temsilcisi henüz resmi bir teklif yapmadı.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Anlaşma sağlanmıştı, transfer suya düştü

MAAŞ AVANTAJI FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe’nin Asensio transferindeki en büyük kozu, oyuncunun yüksek maaşı. Yaklaşık 8 milyon Euro olan maaş, Benfica gibi takımların transferden vazgeçmesine neden olabilir, çünkü her kulüp bu maliyeti karşılamaya hazır değil.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Anlaşma sağlanmıştı, transfer suya düştü

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#transfer
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#spor
#benfica
#internet sitesi
#Fenerbahçe
#Marco Asensio
#Spor
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