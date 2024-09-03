Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar ayrıldı!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 03:10 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 03:12
Fenerbahçe, Luan Peres ile yollarını ayırdı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi Fenerbahçe tarafından feshedilerek TFF'ye bildirildi.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında defans oyuncusu Luan Peres ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelinerek, anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı.
Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022-2023 sezonu devre arasında 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı