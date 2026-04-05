Fenerbahçe'de Marco Asensio sonrasında ikinci yarı kritiği!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk devresi golsüz sona ererken, ev sahibi adına ise farklı bir kritik gündeme geldi. Zira Fenerbahçe, Marco Asensio'nun oyundan çıkmasının ardından Beşiktaş karşısında etkili hücum organizasyonları gerçekleştiremedi.
Marco Asensio ve Fred değişikliği sonrasında hücumda aksayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ne yönde bir hamle yapacağı sosyal medyada tartışma konusu oldu! Esasen ise devre arası dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin gol ya da gollere ihtiyacı olduğu derbide, Marco Asensio sonrası için bir 'B Planı' olup olmayacağı merak edildi.
Fenerbahçe bugünkü derbiyi kazanması halinde, lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirecek ve şampiyonluk yolundaki rakibinin hata yapmasını bekleyecek.