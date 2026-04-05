Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk devresi golsüz sona ererken, ev sahibi adına ise farklı bir kritik gündeme geldi. Zira Fenerbahçe, Marco Asensio'nun oyundan çıkmasının ardından Beşiktaş karşısında etkili hücum organizasyonları gerçekleştiremedi.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Marco Asensio sonrasında ikinci yarı kritiği! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk devresi golsüz sona ererken, Fenerbahçe'nin Marco Asensio'nun oyundan çıkmasının ardından hücumda yaşadığı aksaklıklar ikinci yarı eleştirilerini beraberinde getirdi. Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Fred değişikliği sonrası hücumda aksama yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ikinci yarı hamlesi merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin derbide gol veya gollere ihtiyacı olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması halinde lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indireceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO DOKUNUŞU

Marco Asensio ve Fred değişikliği sonrasında hücumda aksayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ne yönde bir hamle yapacağı sosyal medyada tartışma konusu oldu! Esasen ise devre arası dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin gol ya da gollere ihtiyacı olduğu derbide, Marco Asensio sonrası için bir 'B Planı' olup olmayacağı merak edildi.

FENERBAHÇE'DE ZİRVE ATEŞİ!

Fenerbahçe bugünkü derbiyi kazanması halinde, lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirecek ve şampiyonluk yolundaki rakibinin hata yapmasını bekleyecek.