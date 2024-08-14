Fenerbahçe'de Mourinho, Lille maçı sonrası hakeme isyan etti, Avrupa Ligi'ni işaret etti

14 Ağustos 2024 04:51 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 05:04

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda rövanş maçında Lille takımını sahasında ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-2 yenilerek tura veda etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

PENALTIYA TEPKİ

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü. Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum."

RAKİBİN VAKİT GEÇİRMESİ

"Bu hakemin işi, hakem oyuna saygı göstermesi gerekiyor. Oyuncuların saygı göstermesini sağlaması gerekiyor. Rakip takımları eleştiremem. Onlar da sonuç alabilmek için çalışıyor. İlk 20 dakikada bir sarı kart verseler her şey değişir ama yapmıyorlar."

"AVRUPA LİGİ'NDE ŞANSIMIZ VAR"

"Ben bir profesyonelim, buraya yardım etmek için geldim. Benim bu maçtan etkilenmem kulübümüz ve taraftarlarımız açısından olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale kalamazdık. Ancak Avrupa Ligi'nde 'eğer' diyorum yine, şansımız var."

"KAZANMAYI HAKETMİŞTİK"

"Ben dürüst biriyimdir. Oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim, kazanmak için her şeyi yaptılar. Maç içinde birçok şarta uyum sağladık, iki top direkten döndü, çok fırsat yakaladık. Bir takım kazanmayı hak etti ama diğeri tur atladı."

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMAZDIK''

"Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik olarak kayıp yaşadık, dünyanın en büyük takımları ile oynama şansını kaybettik. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık, belki 1-2 büyük takımı yenerdik ama her tur bunu yapamazdık. 'Eğer Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaparsak' cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir."

ROMA - SEVILLA FİNALİ

"Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin. Ferdi ve Fred'in ikisinin birden olmaması bizim için çok zor oldu. İkisi de yaratıcı oyuncular."

"Fenerbahçe neyi yanlış yaptı?" sorusuna cevap veren Mourinho, "Maçı izlediniz mi? Bana hala bunu mu soruyorsunuz!" dedi.

"BUGÜN SADECE 1 TAKIM KAZANMAYI HAK ETTİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

“Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi’nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi’ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi’nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum"

"SÜPER LİG'E ODAKLANACAĞIZ"

Sakat olan Fred ve Ferdi'nin olmamasının kendilerini etkilediğine dikkat çeken Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"Bu saatten sonra Süper Lig’e odaklanacağız. Orada aynı heyecanla oynayacağız. Bugün Fred ve Ferdi gibi iki kreatif oyuncumuz yoktu. 1 tanesinin olmaması zor, iki tanesinin olmaması daha zor. Ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Her şeylerini verdiler. Eğer kelimesinin devamını merak ediyorsanız, sizi Roma - Sevilla Avrupa Ligi finalini izlemeye davet ediyorum. O zaman ‘eğer’in devamını anlarsınız"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YER ALMAYI TERCİH EDERDİM"

Mourinho, Şampiyonlar Ligi için yeteri kadar tecrübesi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kulübüm açısından, oyuncularım açısından, taraftarlarımız açısından etkileyebilir. Ben profesyonelim. Beni değil kulübümüzü, taraftarlarımız açısından beni etkiliyor. Ben Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var. Avrupa Ligi’nde şansımız var. Kendi seviyemizde takımlarla oynama şansımız var. Çekişme anlamında Avrupa Ligi daha iyi."

"YETERİNCE POZİSYON ÜRETTİK"

Fransız ekibinde kaleci Chevalier'in performansının maçın sonucuna etki ettiğini dile getiren Portekizli teknik adam şu cümleyi kurdu:

"Normalde futboldan anlamayan gazeteciler çok fazla istatistiğe odaklanırlar. Bugün baktığınız zaman 2 topumuz direkten döndü. 3 tane kalecilerinin inanılmaz kurtarışı vardı. Yeterince pozisyon ürettik. Kalecileri Chevalier arka arkaya kurtarışlar yaptı. Dolayısıyla kazanmak için pozisyona girdik. Korkmayan bir takıma karşı oynadık. Rakip takım topu tutma anlamında iyi işler yaptı. Gol atmak için şutları yoktu. Kazanmak isteyen takım şiddetli oynar. Bugün bu zorluklara rağmen maçın oyuncusu kalecileriydi. Dünyanın en büyük takımları bile 2 önemli oyuncusu olmadığında bunun acısını çeker. Bugün Ferdi orta sahada Dzeko ve Maximin ile üçgenleri oluşturacaktı. Dinamiklerimizi değiştirmemiz gerekti"

"YENİ FORMATA ADAPTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

UEFA'da format değişikliğine paranın karar verdiğini belirten Mourinho şöyle dedi:

"Avrupa Ligi’nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Üst üste maçlar oynamanıza sebep. Her hafta ortasında maç oynuyorsunuz. Umarım Süper Lig’deki rakiplerimiz için de aynı durum geçerli olur. Bazı pozisyonlarda harika rotasyon yapabiliyoruz. Ama bu yeni format biraz garip. Para karar veriyor. Bizim de buna adapte olmamız gerekiyor. Avrupa Ligi bizim seviyemize daha uygun. Ben de bu hırsı oyuncularıma enjekte edeceğim her şeyi yapabilmek için"

"TRANSFER İÇİN HERHANGİ BİR ŞEY TALEP ETMİYORUM"

Mourinho, transferle ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi:

"Şu anda 2 oyuncumuz sakat ve bu oyuncular sezon boyu sakat olamayacaklar. Her bir oyuncu sakatlandığında transfer düşünemem. Ben herhangi bir şey talep etmiyorum. 2 önemli oyuncunuz olmadığı zaman acısını çekiyorsunuz. Sakat olan oyunların bir an önce dönmesi için çalışma yapıyoruz. Benim için en önemli turnuva sıradaki turnuvadır. Cumartesi günü maç oynayacağız ve bunu 120 dakika üzerine yapacağız. Oyuncularımın bir çoğu sezon öncesi geçiremedi. Cumartesi günü oynayacağımız maç zor bir maç olacak. Bir kaç hafta lige odaklanacağız. 2 hafta deplasmana çıkacağız ve bu zor deplasmanlarda puanlar almaya çalışacağız"